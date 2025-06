Sobreviviente de trágico vuelo en India revela momentos de terror tras caer el avión: “Me levanté y corrí” - Chilevisión

Un ciudadano británico de 40 años ha sido hasta el momento el único pasajero encontrado con vida en el trágico vuelo AI171 de Air India que despegó rumbo a Londres.

Vishwas Kumar Ramesh, un ciudadano británico que fue uno de los pocos sobrevivientes del trágico accidente del vuelo AI171 de Air India, entregó su testimonio luego de la emergencia.

Un avión comercial se estrelló con 242 pasajeros a bordo en Ahmedabad, en el estado indio de Gujarat y solo sobrevió el hombre de 40 años.

El británico iba en el asiento 11A del vuelo que iba en dirección al aeropuerto Gatwick, en Londres. Según los primeros informes el sujeto iba acompañado de su hermano.

Tragedia en India

En redes sociales se viralizó un video en que se observa al hombre cojeando y desorientado tras el impacto. Posteriormente fue trasladado a un recinto médico.

“30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y después el avión se estrelló. Pasó todo muy rápido”, dijo el sobreviviente a Hindustan Times.

Tras el impacto, el hombre señaló que “cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”.