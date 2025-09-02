 Segundos de terror: Niño apareció sorpresivamente sobre rieles de montaña rusa - Chilevisión
02/09/2025 14:12

Segundos de terror: Niño apareció sorpresivamente sobre rieles de montaña rusa

El incidente, ocurrido en Estados Unidos y tuvo un desenlace positivo, aunque provocó una imagen realmente angustiante.

Publicado por CHV Noticias

Segundos de completo terror fue lo que vivieron familias completas dentro de un parque de diversiones, luego que un niño apareciera sobre los rieles de nada más y nada menos que una montaña rusa.

El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en Hersheypark, en la localidad Derry Township, en Pensilvania, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando, según informó CBS News, el pequeño fue reportado como perdido alrededor de las 5 de la tarde, después de separarse de sus padres.

Con el pasar de los minutos, sorpresivamente, el menor de edad apareció sobre los rieles de una de las atracciones, a varios metros de altura.

Un portavoz aclaró que, pese a que "la atracción estaba cerrada", eso no evitó que de alguna forma el niño vulnerara "un cierre encadenado en la entrada y un torniquete con barricadas en el andén". 

El rescate del menor de edad subido al riel de una montaña rusa

John Sampson, uno de los visitantes del parque, fue el hombre que vio al niño subido a la atracción y quien lo ayudó a salir.

Sampson se convirtió en una especie de héroe tras guiar al niño hasta una zona segura. Esto lo consiguió dándole indicaciones desde abajo.  

"Los instintos paternos entraron en acción", manifestó tras el rescate del menor, añadiendo que "trataba simplemente de resolver las cosas y cómo llegar lo más rápido posible", según declaraciones recogidas por el citado medio.

Publicidad

