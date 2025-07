Pesadilla en el aire: Juego mecánico se partió en el aire con personas a bordo en Arabia Saudita - Chilevisión

Al menos 23 heridos dejó el accidente provocado por una falla mecánica en uno de los juegos del parque de diversiones Green Mountain en Taif, Arabia Saudita.

Se trata de la atracción conocida como "360 Degrees", la cual se partió mientras se encontraba en funcionamiento.

En un video difundido a través de redes sociales, se puede ver cómo el juego se encontraba operando con total normalidad, con más de 30 personas sentadas en una especie de disco giratorio que se balancea por el aire.

En un minuto, mientras ascendía nuevamente, al llegar a la mitad de su altura, la barra principal colapsó, partiéndose por la mitad.

Las personas que estaban a bordo lograron caer sobre sus asientos y la plataforma sobre la que estaban no sufrió mayores daños.

Según lo informado por el Times de India, los servicios de emergencia, la defensa civil y algunas unidades policiales llegaron rápidamente a asistir a los 23 heridos e indagar lo ocurrido.

Posteriormente, el parque Green Mountain fue clausurado por las autoridades locales que manejan la hipótesis de que el recinto podría haber estado operando sin cumplir con todas las normas de seguridad.

A continuación puedes ver el momento en que se vivió el accidente:

Holy crap - this Fairground ride in Saudi Arabia actually snapped.



Thankfully no reported fatalities but a number of injuries. pic.twitter.com/o4WuibNP7K