Rechazados para ingresar a EEUU: Compensan a hinchas argentinos con televisores gratis para ver el Mundial 2026

Una empresa de tecnología hizo un especial obsequio a 100 fanáticos del fútbol que apoyarán al actual Campeón del Mundo desde sus casas.

Una tienda de artículos electrónicos regaló televisores nuevos a hinchas argentinos que les rechazaron las visas de turista para viajar a Estados Unidos (EE.UU) por el Mundial 2026, que comienza este jueves.

En Buenos Aires, decenas de ciudadanos hicieron fila para recibir este obsequio de consuelo y ver los partidos de su selección desde sus casas durante los próximos días.

Fueron 100 personas las afortunadas de llevarse un televisor gratis para apoyar al actual Campeón del Mundo, tan solo mostrando la visa denegada.