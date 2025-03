¿Quién fue Paul Flores? Lo que se sabe del asesinato del cantante que conmueve a Perú - Chilevisión

Paul Flores, vocalista de la reconocida agrupación de cumbia Armonía 10, fue asesinado tras un atentado al bus que trasladaba a la banda tras una presentación en Perú.

Gran impacto ha causado en Perú el brutal asesinato del cantante Paul Flores, vocalista de la banda de cumbia Armonía 10, en medio de la ola de homicidios en dicho país.

Luego de este crimen, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, comunicó este domingo que en las próximas horas se declarará estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la provincia de Callao, medida que considera el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional.

¿Quién era Paul Flores?

Nacido en 1986, Paul Flores García, también conocido como Russo, era una de las voces más reconocidas de la actual escena de la cumbia peruana.

Su carrera musical comenzó a temprana edad, pero no fue hasta su incorporación a la agrupación Armonía 10 cuando alcanzó mayor notoriedad.

Tuvo un hijo, fruto de la relación con su esposa Carolina Jaramillo, quien dedicó un emotivo mensaje en redes sociales tras el asesinato.

“Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?”, escribió Carolina en Instagram.

¿Qué se sabe del asesinato de Paul Flores?

Paul Flores fue asesinado el domingo 16 de marzo durante un atentado contra el bus que trasladaba a la agrupación musical, luego de un show en San Juan de Lurigancho.

Según los primeros antecedentes, los músicos y el staff fueron intimidados por sujetos en motocicleta. Flores fue víctima de extorsión y recibió dos impactos de bala, siendo trasladado al hospital Hipólito Unanue, donde murió producto de la gravedad de las heridas.

A través de redes sociales, Armonía 10 compartió un comunicado lamentando la muerte de su vocalista: “Con todo pesar en nuestros corazones nos vemos en la difícil posición de comunicar el sensible fallecimiento de Paul Hambert Flores García, cariñosamente conocido por todos como ‘Russo’. El atentado que hemos sufrido como orquesta arrebató la vida de uno de los nuestros”.

“En estos momentos de extremo dolor extendemos nuestras condolencias a su esposa, a su menor hijo, a sus padres y a todos sus familiares. Le brindamos toda nuestra contención, afirmándoles que entregaremos toda nuestra energía a que esto no quede impune”, añade la misiva.

El crimen de Flores ha generado gran conmoción en el mundo artístico de Perú, donde diversos cantantes y grupos como Eva Ayllón, Wendy Sulca, la Gran Orquesta Internacional, Leslie Shaw y Milena Warthon han reaccionado con sentidos mensajes.