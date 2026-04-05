Defensa de Galvarino Apablaza acusa ilegalidad y anuncia acciones ante la ONU por extradición

Rodolfo Yanzón, abogado de Galvarino Apablaza, afirmó durante las últimas horas que el proceso de extradición va en contra del “derecho de refugiado”.

El abogado de Galvarino Apablaza, Rodolfo Yanzón, afirmó durante las últimas horas que el exfrentista no se presentará ante la justicia en Argentina tras la fallida detención en su contra y el extenso operativo para dar con su paradero.

“Apablaza Guerra no se va a presentar porque sería refrentar un acto absolutamente ilegal“, señaló el jurista, acusando “ilegalidad” en el proceso de extradición impulsado para trasladarlo a Chile.

“El proceso de extradición por el que se le pretende enviar a Chile está finalizado hace 16 años. Todo lo que se haga en consecuencia es ilegal”, aseguró Yanzon.





“No se va a presentar”: Defensa de Apablaza acusa ilegalidad en proceso de extradición

La fallida detención de Galvarino Apablaza en Argentina obligó a la justicia trasandina a ofrecer 20 millones de pesos argentinos por información que permita dar con su ubicación.

Ante lo anterior, el abogado Rodolfo Yanzón cuestionó que “lo que están haciendo es violar la convención de refugiados“. “Esto lo vamos a denunciar en las próximas horas ante las Naciones Unidas (ONU)”, complementó.

En paralelo, el presidente José Antonio Kast inició este domingo su gira a Argentina para sostener bilaterales con su homólogo Javier Milei, con el caso Apablaza como una de las agendas claves.

Mientras tanto, la defensa de Apablaza amplió su cuestionamiento afirmando que “la jueza que firmó el proceso desconoce absolutamente del caso” y calificó el actuar de su defendido como una forma de “ejercer resistencia contra un gobierno autoritario y antidemocrático“.