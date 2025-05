Médicos se niegan a desconectarla: Mujer declarada con muerte cerebral deberá dar a luz - Chilevisión

Los doctores señalaron que una estricta ley del estado de Georgia, Estados Unidos, los obliga a mantener a la madre con un soporte vital hasta que el feto esté listo para nacer.

La polémica está instalada en Estados Unidos luego de que Adriana Smith, madre de 30 años, y declarada con muerte cerebral, fue conectada a un respirador artificial para dar a luz a su hijo, producto de una ley antiaborto existente en el estado que reside.

El 19 de febrero de este año, la mujer fue declarada con muerte cerebral, sin embargo, los médicos que la atienden, señalaron que por una estricta ley vigente en el estado de Georgia, la cual les exige mantener con vida a la mujer hasta que el feto esté listo para nacer.

Según relata April Newkirk, la madre de Adriana Smith en el sitio web GoFoundMe, su hija presentó un dolor de cabeza a principios del mes de febrero. Luego de asistir a dos hospitales y recibir algunos medicamentos, el 19 de febrero fue encontrada inconsciente y declarada con muerte cerebral.

Actualmente, Adriana Smith es madre de un niño de siete años y tiene 22 semanas de embarazo de su segundo hijo, lo que equivale a un poco más de cinco meses.

Según The Guardian, los médicos comunicaron a la mamá de Smith que el feto tiene líquido en el cerebro. "Mi nieto podría estar ciego, podría no caminar, podría no sobrevivir una vez que nazca", señaló Newkirk respecto al estado del feto.

Además, el citado medio afirma que desde el hospital en el cual está internada Smith, no se han pronunciado respecto al estado feto, sin embargo, a través de un comunicado indicaron que "nuestras principales prioridades siguen siendo la seguridad y el bienestar de los pacientes que atendemos".