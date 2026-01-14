 Máxima tensión en Teherán: Informes apuntan inminente ataque de Estados Unidos a Irán durante las próximas 24 horas - Chilevisión
14/01/2026 16:39

Máxima tensión en Teherán: Informes apuntan inminente ataque de Estados Unidos a Irán durante las próximas 24 horas

Cabe mencionar que el país asiático atraviesa un complejo momento social debido a las masivas protestas que enfrenta el régimen, el cual amenazó con la pena de muerte a la población. 

En las últimas horas ha crecido la tensión entre Irán y Estados Unidos, por lo cual podría exisitir un OK de Donald Trump para un eventual ataque.

De hecho, durante la jornada Reino Unido retiró a su personal que se encontraba en una base militar estadounidense. 

Informes apuntan a posible ataque de Estados Unidos en Irán 

De acuerdo a lo señalado por dos funcionarios europeos a la agencia Reuters, parecía probable una intervención militar estadounidense y uno de ellos afirmó que podría producirse al día siguiente (jueves). Los informes apuntan a que los ataques podrían ocurrir en las próximas 24 horas.

Mientras que autoridades de Irán han reiterado que tomarán represalias contra las instalaciones militares estadounidenses en caso que esta nación interfiera en los asuntos del país. 

