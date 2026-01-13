VIDEO | Protestas en Irán alcanzan punto crítico: Reportan 2 mil muertos y 10 mil detenidos - Chilevisión

Un funcionario del régimen iraní reconoció a la agencia Reuters que la cifra de muertos por la represión estatal alcanzaría las 2 mil personas. Desde hace varios días, Teherán —capital de Irán— se ha convertido en el epicentro de multitudinarias protestas contra la teocracia liderada por el ayatolá Alí Jamenei, motivadas por la reivindicación de los derechos de las mujeres y el deterioro de la situación económica, atribuida a sanciones imputadas por Estados Unidos. Además de las víctimas, más de 10 mil personas habrían sido detenidas.