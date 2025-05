La denuncia que hizo tiktoker antes de ser asesinada en vivo: ¿Quién está detrás del crimen? - Chilevisión

Valeria Márquez tenía 23 años y asesinato transmitido en directo por la red social dio la vuelta al mundo. Esta tarde se han revelado nuevos antecedentes que podrían aportar a la investigación por el crimen.

Tras el crimen transmitido en vivo por TikTok que ha connmocionado al mundo entero, las últimas horas han aparecido nuevos antecedentes que rodean la muerte de la influencer Valeria Márquez en México.

Esta tarde ha circulado en la plataforma X una publicación que muestra una serie de historias publicadas previamente por la víctima en Instagram, donde dejó en evidencia unas amenazas de parte de su ex pareja.

"Ya verás cuando llegue", se lee en uno de los mensajes que mandó el sujeto, según las imágenes con las conversaciónes de WhatsApp que había compartido la víctima.

"Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi 'ex'. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia a esa persona (hasta si me tengo que salir de la ciudad)", escribió en otra historia a través de Instagram.

Quién era Valeria Márquez, la influencer asesinada

Valeria Márquez tenía 23 años y era propietaria de un salón de belleza en Zapopan, Jalisco, y tenía un importante número de seguidores en redes sociales.

No solo tenía una fuerte presencia en plataformas digitales, sino que también era emprendedora, pues además de su salón de belleza en sus perfiles compartía tutoriales de maquillaje, rutinas de cuidado personal y reflexiones sobre su vida profesional.

También participó en concurso de belleza locales, logando alcanzar el título de Miss Rostro en 2021, lo que en México incrementó su visibilidad en redes sociales.