Joven chileno de 18 años fue detenido en EEUU por presunto “abuso” de Visa Waiver - Chilevisión

14/08/2025 12:32

Joven chileno de 18 años fue detenido en EEUU por presunto “abuso” de Visa Waiver

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó del arresto del joven nacional en la ciudad de Los Ángeles.

Publicado por Cristóbal Galleguillos

Benjamín Marcelo Guerrero Cruz, chileno de 18 años, fue detenido en Estados Unidos por el presunto "abuso" de la Visa Waiver, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según reportó el medio estadounidense KTLA, el joven estaría en estos momentos bajo custodia.

Esta información llega días después de que diversas publicaciones en redes sociales acusaran que "agentes de inmigración enmascarados" lo detuvieran mientras paseaba a su perro.

El hecho habría ocurrido el pasado 8 de agosto en un barrio del distrito de Van Nuys, en Los Ángeles.

Habla familia de chileno detenido en Estados Unidos

A través de una campaña de GoFundMe, familiares y vecinos de Benjamín solicitaron ayuda con los gastos legales que implica esta detención.

"Hace menos de una semana, cumplió 18 años y soñaba con su último año de preparatoria. Los despreciables secuestradores ataron a su perro a un árbol, le quitaron el collar y lo dejaron suelto por el bulevar Sepulveda. Lo trataron como a un delincuente", apuntaron en la página web.

La misma declaración describe al chileno como "un hijo dedicado, un hermano cariñoso, un amigo leal y un miembro valioso de nuestra comunidad. Tiene una enorme responsabilidad en casa, ayudando a cuidar a sus hermanos gemelos de cinco meses y a su hermano de seis años".

Seguridad Nacional de EEUU explica detención de chileno

Un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos explicó al citado medio que Benjamín se encontraría "en espera de su deportación".

“Benjamín Guerrero Cruz, un inmigrante ilegal de Chile, se quedó en el país más de dos años después de lo permitido por su Visa, abusando del Programa de Exención de Visa bajo el cual ingresó a Estados Unidos, que le exigía salir del país el 15 de marzo de 2023”, dice el comunicado.

