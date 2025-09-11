 Impacto por asesinato de cantante de música urbana en plena vía pública - Chilevisión
11/09/2025 15:59

Impacto por asesinato de cantante de música urbana en plena vía pública

"Negrito Kevin", de 22 años, recibió cerca de seis tiros tras una discusión con un vecino.

El cantante urbano "Negrito Kevin", de 22 años y de nombre real Kevin Almada, fue asesinado en Montevideo tras una discusión con un vecino. 

El artista, quien se había hecho conocido por la canción "A lo bajara", falleció el miércoles por la noche tras un incidente en un barrio de la capital uruguaya. 

Según informaron medios locales, el entrevero entre ambos se generó en la puerta del domicilio del cantante, en su residencia del barrio Tres Ombúes. 

Tras varios disparos, vecinos dieron aviso a la policía, quienes al llegar al lugar encontraron a Almada sin signos vitales en el piso y con al menos seis disparos. Más tarde, el presunto homicida se entregó a las autoridades y quedó a disposición de la Justicia.

Aparte de la música, "Negrito Kevin" era reconocido por ser tiktoker (53 mil seguidores en Instagram y otros 35 mil en TikTok), de hecho, en una de sus últimas publicaciones posó con una camiseta de Universidad Católica. 

"Negrito Kevin" tenía en los próximos días una fecha de presentación

Se conoció que el artista tenía previsto presentarse el próximo 20 de septiembre en el Trinidad Fest, en Flores, Uruguay. 

