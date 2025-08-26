Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país - Chilevisión

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

Nuevos antecedentes se han conocido sobre Esteban Suárez, el hombre que fue hallado sin vida con su pareja en un automóvil en Argentina.

Durante las últimas horas se dio a conocer que el individuo fue condenado en 2001 por el homicidio de Claudio “La Clotta” Lanzetta, un reconocido relacionador público del país trasandino.

Este último fue asesinado en medio de un supuesto encuentro social con varios jóvenes en su departamento, en la zona de Tigre. Según la condena, ninguno de los imputados superaba los 21 años, y habrían matado al hombre para robarle, consignó Infobae.

El crimen recibió el rótulo de robo a mano armada calificado por homicidio y Suárez, ahora sindicado como presunto autor de femicidio, recibió 10 años de cárcel, cifra bastante menor de lo que pidió la fiscal del caso, Cecilia Pombo, pues pidió 22 años de prisión.

Según estableció la investigación, la banda delictual de la que participó Suárez intentó quitar efectivo y la tarjeta a Lanzetta. Le ataron sus manos mientras le mostraban un arma, misma que se disparó por error, de acuerdo con los antisociales.

Suárez logró salir de reclusión tras cumplir su pena en una prisión federal. Sin embargo, en 2019 volvió a ser detenido y luego condenado por violencia de género, lesiones agravadas y amenazas tras ser denunciado por una expareja. Estuvo un año en la cárcel.

La principal hipótesis sobre femicidio en Areco

Volviendo al presente, la justicia argentina intenta establecer las circunstancias en que murió Esteban Suárez y su expareja, Florencia Revah, quienes fueron encontrados dentro de un auto en un camino rural de San Antonio de Areco.

La principal hipótesis de los investigadores es que fue un femicidio seguido de suicidio. En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad de la localidad, Ramón Ojeda, aseguró: “A priori, se establece que la muerte de la chica fue en otro lugar".

Lo anterior, agregó, "en función de que la víctima femenina estaba en el asiento de atrás y no había sangre como consecuencia del disparo en el lugar y estaba tapada con los elementos hallados ahí, y una campera”.

Además, añadió un dato: “Se presume que quiso descartar el cadáver y, aparentemente, después se arrepintió”. La autopsia confirmó que Florencia recibió dos disparos en el pecho y un tercero en el cuello, mientras que Suárez tenía una herida autoinflingida en la cabeza.