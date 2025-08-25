Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta en un auto y ella lo había denunciado como agresor - Chilevisión

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

Un macabro crimen ha causado conmoción en la localidad rural de San Antonio de Areco, a 113 kilómetros de la capital de Buenos Aires, en Argentina. Se trata del hallazgo de los cadáveres de una pareja al interior de un vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Esteban Suárez (45) y Florencia Revah (32). De momento, el ataque se investiga como "homicidio de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género seguido de suicidio".

Aunque el hecho todavía está bajo investigación y ha dejado un manto de dudas sobre cómo ocurrió, de momento se conoce que ella habría recibido cinco disparos antes de su deceso.

Tanto Suárez como Revah habían sido pareja y esta última lo había denunciado hasta en dos oportunidades. Por esta razón se allanó el domicilio del presunto autor del asesinato para indagar si fue o no el lugar primario de la escena del crimen.

Mujer había denunciado en 2 ocasiones a su pareja

Lo anterior debido a que las primeras indagaciones establecieron que la mujer no murió en el vehículo, por lo que las policías ahora intentan dilucidar dónde se produjo el femicidio, ya que habría sido trasladada en el auto hasta el lugar.

La última denuncia de la mujer a su entonces pareja, consignó el medio trasandino Crónica, data del 26 de febrero de 2021 por lesiones leves agravadas.

Este año, a fines del mes de abril, la mujer pidió una prohibición de acercamiento, cese actos de perturbación y exclusión, derivando en la intervención del Juzgado de Familia de Tigre.

Cuerpo fue hallado en el auto tapado con un plástico

En diálogo con el sitio antes mencionado, Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio.

“La mujer habría recibido cinco disparos. Primero, habíamos visto un impacto y la autopsia detectó otros cuatro”, reveló Ojeda, quien añadió que el cuerpo de la víctima "estaba en la parte de atrás" del auto, tapado "con un plástico y una campera".

“Se va confirmando, minuto a minuto, el femicidio y posterior suicidio del individuo. La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género (en contra del hombre)”, complementó.