Exreina de belleza fue asesinada a tiros por su suegra: Video revelado del momento lo confirma

El crimen de la modelo mexicana Carolina Flores conmocionó al mundo entero. Este miércoles apareció un registro clave de cómo ocurrió el asesinato.

El asesinato de una exreina de belleza ha conmocionado a México y a todo el mundo. Pero no solo por su muerte, sino también por la identidad de la homicida: Su suegra.

Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue hallada sin vida al interior del departamento que compartía con su esposo y su bebé el pasado miércoles 15 de abril.

Un video revelado este jueves mostró cómo ocurrió el siniestro aclarando una serie de sospechas que habían respecto al la muerte de la joven.

La presunta homicida de la exreina de belleza: Su suegra

Medios mexicanos reportaron que el esposo de la modelo, Alejandro Sánchez, junto a su madre Erika Herrera, habrían estado en el lugar donde se encontró a Carolina Flores.

De hecho se decía que ambos estuvieron presentes en el momento exacto en que se le disparó a la exreina de belleza. Así es como las sospechas apuntaron a la suegra.

Los resultados de la autopsia evidenciaron que la joven presentaba doce impactos de bala: seis en la cabeza y seis en el tórax.





El registro compartido por una cuenta de X mexicana muestra a Herrera con Flores conversando, cuando la exMiss se traslada a otro espacio del inmueble y la mujer la sigue para matarla.

Se escuchan al menos cinco disparos en el video antes de que el esposo apareciera en la grabación capturada por un monitor de bebé.

Sánchez se acerca a la escena del crimen con su hijo en brazos: “¿Qué hiciste, mamá?”.

– “Nada, me hizo enojar”.

– “Es mi familia”

– “Tu familia es mía, tú eres mío”

Al día siguiente, los paramédicos se dirigieron al inmueble luego de recibir una llamada, pero cuando arribaron la joven no contaba con signos vitales.

La pareja de Camila Flores, exreina de belleza, no presentó una denuncia en contra de su propia madre ante la fiscalía de México el mismo día del asesinato. Sin embargo, lo hizo un días después del crimen de su esposa.