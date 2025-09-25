Condenan a Nicolas Sarkozy a 5 años de cárcel por financiamiento de campaña con fondos de Libia - Chilevisión

"Dormiré en prisión con la cabeza alta", aseguró el exmandatario francés, una condena que consideró este jueves de "extrema gravedad para el Estado de derecho".

Un tribunal de París condenó a cinco años de cárcel al expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, por aceptar fondos ilegales para su campaña electoral de parte del difunto líder libio Muammar Gaddafi.

La presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, explicó que el expresidente entre 2007 a 2012 es culpable de haber "permitido a sus colaboradores cercanos (...) actuar con el fin de obtener apoyos financieros".

Esta inédita sentencia implica que será encarcelado independientemente de si presenta un recurso de apelación o no. El juez también le impuso una multa de 100.000 euros, es decir, cerca de 112 millones de pesos chilenos.

Si bien el exmandatario siempre ha negado los cargos, la fiscalía francesa estableció que sostuvo un acuerdo con Gadafi en 2005 mientras era ministro del Interior para obtener financiación para su campaña, a cambio de apoyar al gobierno libio en el panorama internacional.

Con estos argumentos el tribunal declaró culpable a Sarkozy por asociación ilícita a cambio de favores diplomáticos. Aún así, fue absuelto de otros tres cargos: corrupción pasiva, financiación ilegal de campaña y encubrimiento de malversación de fondos públicos.

"Dormiré en prisión con la cabeza alta", aseguró este jueves el expresidente, una condena que, a su juicio, consideró "de extrema gravedad para el Estado de derecho".

Reportaje destapó vínculo de Sarkozy con Gadafi

Fue en 2021 cuando el medio de investigación Mediapart publicó un artículo demostrando que, según un documento oficial libio, el régimen de Gadafi había desbloqueado 50 millones de euros para ayudar a la campaña de Sarkozy en 2007.

Días después, el mismo medio publicó otro reportaje donde reveló que el antiguo jefe libio, Baghdadi Ali al-Mahmoudi, confirmaba la entrega de dicho monto por el regimen de Gadafi. Sarkozy comenzó a ser investigado seis años después por la justicia.

En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine afirmó a Mediapart que había entregado maletas de cinco millones de euros en efectivo a Sarkozy, pero se retractó después, consignó France24.

Finalmente, otras 11 personas fueron procesadas junto a Sarkozy. De ellas, la justicia declaró culpable a su exmano derecha Claude Guéant y al exministro Brice Hortefeux.

A lo largo del juicio, la justicia francesa basó el caso en declaraciones de siete exautoridades libias, viajes a Libia de Guéant y Hortefeux, transferencias de dinero y los cuadernos del exministro libio Shukri Ghanem, quien fue hallado ahogado en el río Danubio en 2012.