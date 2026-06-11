Escala el conflicto: EEUU revela imágenes de reciente ataque a infraestructura militar de Irán

El país asiático aseguró que el alto al fuego ya no se encuentra vigente.

Una compleja semana se ha vivido en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, cuya tensión ha escalado por distintos ataques perpetrados por ambas partes.

En ese contexto, el ejército norteamericano compartió imágenes que muestran el bombardeo a una infraestructura estratégica, supuestamente de las fuerzas militares iraníes.

A raíz de este ataque, el país asiático sostuvo que el alto al fuego ya no se encuentra vigente.