Elecciones en Perú: Fujimori y Sánchez mantienen estrecha diferencia de 55 mil votos con el 92% de las actas escrutadas

El conteo avanza lento, debido a que algunas zonas alejadas todavía no han sido contabilizadas por las dificultades geográficas.

Durante las últimas horas, se ha realizado el conteo de votos de las elecciones del próximo presidente de Perú, en una segunda vuelta que enfrenta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y que primero reportó un empate técnico.

En la mañana de este lunes, el balotaje aún sigue muy estrecho con el 92% de las actas escrutadas. Hasta el momento, la candidata de derecha se ve favorecida con un 50,1%, mientras que el de izquierda cuenta con un 49,8%.

Los resultados preliminares registran una diferencia de 55 mil votos. Es decir, Fujimori supera con 8.735.000 votos a Sánchez, que ha recibido 8.680.000.





Pese al 92%, aún hay un lento avance en el resto del conteo, debido a que algunas zonas alejadas de Perú todavía no han sido contabilizadas por las dificultades geográficas.

Además, dichos sectores son bastiones de Roberto Sánchez. El llamado principal de ambos candidatos fue a esperar hasta el último minuto, sin antes declarar un vencedor.

“ Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por lo que serán días largos . Sería irresponsable definirlo en base a una muestra, como es el conteo rápido. Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos”, expresó Fujimori.

Se tratará del noveno mandatario de la última década, que se definirá entre la líder de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, y el congresista de Juntos por el Perú y “heredero del sombrero” del gobierno de Pedro Castillo.