Bono por Hijo 2026: Estos son los requisitos para recibir el beneficio de $165 mil

Asegúrate de poder acceder al aporte económico estatal, cuyo monto total depende de la fecha de nacimiento del hijo.

El Bono por Hijo es un beneficio estatal que entrega un monto aproximado de 165 mil pesos por cada hija o hijo que esté vivo, ya sea biológico o adoptado.

Sin embargo, aunque el aporte ronda esa cifra, su valor final depende del ingreso mínimo vigente en una fecha determinada, por lo que debe calcularse de manera individual.

Conoce a continuación cómo medir el monto que recibe la persona beneficiaria del Bono por Hijo y cuáles son los requisitos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

El Instituto de Previsión Social (IPS) otorga el Bono por Hijo a mujeres jubiladas que sean madres y que hayan residido en Chile por al menos 20 años, continuos o discontinuos, desde que cumplieron los 20 años de edad.

Además, para acceder al beneficio deben cumplir con una de las siguientes condiciones:

Estar afiliadas a una AFP y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009.

y haber comenzado a recibir una pensión a partir del 1 de julio de 2009. Ser beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

de la Pensión Garantizada Universal (PGU). No estar afiliadas a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, una compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS) desde el 1 de julio de 2009.





¿Cómo calcular el monto que se agregará a tu pensión?

El valor del Bono por Hijo no es el mismo para todas las beneficiarias. Esto se debe a que el monto depende de la fecha de nacimiento de cada hijo o hija, momento desde el cual el beneficio comienza a generar rentabilidad.

En concreto, el aporte corresponde al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales. Para calcularlo, se considera el ingreso mínimo vigente al momento correspondiente:

Para hijos nacidos antes del 1 de julio de 2009, se utiliza el sueldo mínimo vigente en esa fecha ($165.000).

Para hijos nacidos desde el 1 de julio de 2009 en adelante, se considera el ingreso mínimo vigente en el mes de su nacimiento.

Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Hijo

Para asegurarte de que puedes acceder al Bono por Hijo, consulta con RUT, fecha de nacimiento y ClaveÚnica en el sitio web de ChileAtiende.

También puedes revisar si eres beneficiaria al hacer click en la siguiente imagen.