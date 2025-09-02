Destapan supuesto plan de Nicolás Maduro para huir de Venezuela en medio de tensión con EEUU - Chilevisión

El periodista peruano Jaime Bayly desclasificó movimientos del avión presidencial venezolano y abordó la posibilidad de que el líder del régimen se fugue a Nicaragua.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro podría estar evaluando un plan para huir del país, según destapó el periodista peruano Jaime Bayly.

En uno de sus videos de YouTube más recientes, el comunicador afirmó que en las últimas horas se han registrado movimientos del avión presidencial fuera de sus fronteras.

En concreto, según plataformas de rastreo aéreo, como FlightAware, la aeronave —Airbus A340 matrícula YV1004— se desplazó desde Maiquetía, en Caracas, con destino a Managua, capital de Nicaragua.

Recordemos que el régimen nicaragüense, denunciado por figuras como el presidente Gabriel Boric como "dictadura", es uno de los principales aliados de Venezuela.

"La noticia más importante del día es que el dictador venezolano Nicolás Maduro estaría planeando fugarse con su familia, es decir, con su esposa, con el hijo que tiene con ella y con los tres hijos que ella tuvo, de una relación anterior", indicó Bayly.

¿Quiénes son los familiares de Nicolás Maduro?

En el matinal Contigo en la Mañana, un panel encabezado por Rafael Cavada analizó el presente del conflicto y también se abordó la posibilidad de que la familia de Maduro haya salido efectivamente de Venezuela.

Sobre ese último punto, la discusión se centró en quiénes son los que conforman el círculo cercano del líder del régimen y que las especulaciones los ubican fuera del país.

En 1988, Maduro se casó con Adriana Guerra Angulo. Fruto de esa relación nació Nicolás Maduro Guerra (34), conocido como "Nicolasito", hoy diputado venezolano y padre de dos hijos.

Ya en 2013, Maduro se emparejó con Cilia Flores, quien ya era madre de 3 hijos, quienes pasaron a ser algo así como "hijastros" de la autoridad venezolana.

