“Horror absoluto”: Conmoción total por muerte de streamer grabada y transmitida en vivo - Chilevisión

20/08/2025 18:55

“Horror absoluto”: Conmoción total por muerte de streamer grabada y transmitida en vivo

El creador de contenido Jean Pormanove murió en plena transmisión de su canal en la popular plataforma Kick.

Publicado por CHV Noticias

La muerte del streamer e influencer Jean Pormanove sacude y conmociona al mundo de internet por estos días.

El creador de contenido, de más de 500 mil seguidores, dejó de existir el fin de semana pasado, pero lo que ha captado la atención de su caso fueron las circunstancias de su fallecimiento.

El cuerpo sin vida de Pormanove, cuyo nombre real es Raphael Graven, de 46 años, fue encontrado sobre un colchón y apenas cubierto por una sábana.

¿Qué hizo su caso tan impactante? Las imágenes de su cadáver inmóvil alcanzaron a ser captadas y transmitidas por su canal de Kick, una popular plataforma de streaming.

En otro de los momentos, que también fueron difundidos y dados de baja en redes sociales, se mostraba a un grupo de hombres tratando de despertarlo.

Según Agencia EFE, el creador de contenido había sido objeto de humillaciones y tratamiento violento durante meses en otras emisiones que compartía con otros influencers y personalidades de internet.

La secretaria de Estado de Francia sobre Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, solicitó la intervención de Pharos, plataforma para alertar de comportamientos ilícitos en línea.

A través de su cuenta de X, se refirió al caso y complementó diciendo que la "muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto". Además, denunció que "fue humillado y maltratado durante meses en directo".

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

