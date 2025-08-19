Estalla la polémica por guagua nombrada como “Chat Yipiti”: Esto dijo el Registro Civil - Chilevisión

Una insólita polémica es la que por estas horas se ha instalado en Colombia.

Se trata del supuesto nombramiento de un bebé recién nacido como "Chat Yipiti", en honor al modelo de inteligencia artificial "ChatGPT", desarrollado por OpenAI.

Los primeros antecedentes indicaban que fue una pareja del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, la que tomó la curiosa decisión con su guagua.

Sin embargo, hace escasas horas la Registraduría Nacional del Estado Civil —el Registro Civil colombiano— descartó la situación y afirmó que no existe tal caso.

A través de un comunicado, la entidad dijo que, "consultadas las bases de datos (...) no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre de Chat Yipiti".

"Por lo tanto, no es cierto que en el municipio de 'Cereté-Córdoba' ni en otra registraduría del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimiento con estos datos", añadieron.