VIDEO | Calles vacías y autos policiales: Así amaneció Times Square en Manhattan este lunes - Chilevisión

Durante la jornada de este lunes se viralizó un registro aéreo en el que se puede ver totalmente despoblada la zona de Times Square en el centro de Manhattan.

El hecho se debe a un aviso del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en el que se solicitaba a las personas evitar transitar por el lugar "debido a una investigación policial activa".

Times Square amanece totalmente vacío

El video publicado muestra una toma aérea de dos manzanas de la famosa Séptima Avenida, entre las calles 42 y 44, cerradas al tráfico.

Una imagen que llamó la atención de internautas, ya que se trata de una de las avenidas más transitadas y congestionadas de Manhattan.

El cierre se habría originado por un operativo policial. A través de su cuenta de X, el Departamento señaló a los ciudadanos: "Evite el área de West 43rd Street y 7th Avenue en Manhattan... Espere vehículos de emergencia y demoras en el área circundante".