Chileno será sentenciado en Australia: Grabó a mujeres sin su consentimiento en baño y dormitorios - Chilevisión

Luis Cancino escondió dos cámaras, una en los baños de la residencia y otra en uno de los dormitorios, para grabar a mujeres sin su consentimiento.

El chileno Luis Alberto Cancino Mena (39) será sentenciado en Australia, luego de ser declarado culpable de grabar sin consentimiento a tres mujeres en una casa compartida en Sídney.

De acuerdo a información revelada por la cadena ABC Australia, el individuo escondió una cámara con forma de lápiz en el baño, y otra en uno de los dormitorios.

Chileno declarado culpable

Los dispositivos fueron encontrados por personas que se realizaba tareas de limpieza en el lugar. Posteriormente, fueron entregados al propietario del inmueble, quien revisó el contenido de las tarjetas de memoria y notificó a la policía.

Durante la investigación, se encontró el computador personal de Cancino con una carpeta que contenía múltiples videos de diversas mujeres: Todas las víctimas confirmaron que se realizaron sin su consentimiento.

Ante el tribunal, una de las afectadas señaló que “fue algo completamente inesperado para mí, no esperaba ese comportamiento depredador de su parte. Definitivamente me puso en alerta, me hizo confiar menos en las personas por eso, y solo quiero cerrar este capítulo de mi vida para poder seguir adelante”.

Luis Cancino ya se declaró culpable de tres delitos por grabar intencionalmente imágenes íntimas sin consentimiento, por lo que las víctimas exigen que sea deportado de Australia.

Actualmente, el chileno se encuentra en el país de Oceanía con una visa temporal, la cual se encuentra próxima a expirar. Se espera que su sentencia sea dictada el próximo mes, mientras sigue el proceso judicial.