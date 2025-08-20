 “No me criaron así”: Chileno acusado de robar cartas Pokémon en EE.UU rompe el silencio - Chilevisión
20/08/2025 15:51

“No me criaron así”: Chileno acusado de robar cartas Pokémon en EE.UU rompe el silencio

El joven fue arrestado durante su participación en el mundial de Pokémon realizado en California, tras ser apuntado por otro jugador de haber supuestamente sustraído su mochila.

Publicado por CHV Noticias

Matías Campos, joven chileno que fue detenido mientras competía en el mundial de Pokémon realizado en Anaheim, California, rompió el silencio tras su liberación.

El competidor nacional compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que aseguró que se encuentra en libertad.

De igual manera, el joven desmintió una supuesta deportación y señaló que “estoy, libre, sin riesgos de deportación como se habló por ahí, Visa Waiver activa y con muchas ganas de volver a Chile”.

Chileno detenido en EE.UU

La situación inició cuando otro jugador del concurso acusó que alguien le habría robado su mochila, que contenía un mazo de cartas y una consola de videojuegos.

Tras esto, se difundió un video del chileno siendo detenido por la policía en el lugar.

En ese contexto, el joven salió a explicar la situación y afirmó que tanto su abogado como la justicia de Anaheim creyeron en su inocencia.

De igual forma, se dirigió a quienes los criticaron tras conocerse su detención, acusando que “agradezco su funa masiva, ahí se ve que solo se dejaron llevar por un titular”.

De igual manera, agradeció al gobierno norteamericano "por el apoyo, fui tratado siempre con respeto, nunca huí del lugar, y jamás dejaría algo sin asumir, mis padres no me criaron así. Ya di las explicaciones correspondientes a las personas que amo”.

Publicidad

Primer condenado por suicidio femicida en Chile: Así se acreditó el histórico veredicto en Copiapó

