Captan nuevos registros de incidentes en partido entre la U e Independiente por Copa Sudamericana - Chilevisión

20/08/2025 22:55

Captan nuevos registros de incidentes en partido entre la U e Independiente por Copa Sudamericana

Los hinchas de Universidad de Chile fueron agredidos y obligados a desalojar el recinto.

Publicado por CHV Noticias

Con graves incidentes y varios heridos terminó el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En varios videos difundidos y viralizados en redes sociales se muestra parte de lo que fueron los desmanes y la evacuación de los hinchas visitantes desde la tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América.

En algunos registros se ve a personas de la parcialidad visitante enfrentándose y lanzando objetos contundentes contra la hinchada local.

En otros videos, en tanto, se aprecia cómo los seguidores del 'Rojo' fuerzan el ingreso al sector y comienzan a entrar.

De manera preliminar, se informó que un hincha chileno de 32 años fue trasladado al Hospital Fiorito en estado de gravedad.

A través de sus canales oficiales, la Conmebol informó la cancelación del encuentro "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales".

Mira acá los videos:

