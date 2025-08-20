Captan nuevos registros de incidentes en partido entre la U e Independiente por Copa Sudamericana - Chilevisión

Los hinchas de Universidad de Chile fueron agredidos y obligados a desalojar el recinto.

Con graves incidentes y varios heridos terminó el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

En varios videos difundidos y viralizados en redes sociales se muestra parte de lo que fueron los desmanes y la evacuación de los hinchas visitantes desde la tribuna Sur Alta del Estadio Libertadores de América.

En algunos registros se ve a personas de la parcialidad visitante enfrentándose y lanzando objetos contundentes contra la hinchada local.

En otros videos, en tanto, se aprecia cómo los seguidores del 'Rojo' fuerzan el ingreso al sector y comienzan a entrar.

De manera preliminar, se informó que un hincha chileno de 32 años fue trasladado al Hospital Fiorito en estado de gravedad.

A través de sus canales oficiales, la Conmebol informó la cancelación del encuentro "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales".

Se pudrió todo. Qué tristeza. Una locura.

Se pudrió todo. Qué tristeza. Una locura.

Y los que sufrieron la paliza era. Los más tranquilos que estaban esperando irse.

ASÍ COMENZÓ TODO, LOS VALIENTES DE Independiente, ATACANDO A LA HINCHADA.

🚨 HINCHAS DEL ROJO INGRESAN A LA TRIBUNA VISITANTE

- Había sido desalojada por pedido de las autoridades

- Quedaban algunos chilenos que seguían agrediendo a los hinchas locales y fueron sorprendidos por los rojo

- El partido sigue demorado pic.twitter.com/Hn5Bcn9dig — Vía Szeta (@mauroszeta) August 21, 2025

Los pusieron contra la pared a los 10 chilenos que quedaron y los hicieron desnudarse. Los destrozaron a piñas. Un escándalo lo que esta pasando.

USTEDES PERMITIERON ESTO INÚTILES

Y LA BARRITA DE CEREAL SE HACEN LOS GUAPOS CON TRES BOLUDOS.



ESTO ES INDEPENDIENTE PELOTUDOS pic.twitter.com/IG2Yi8mkla — monte (@nic0lopezs) August 21, 2025