“Horrible asesinato”: Matan a tiros al expresidente del parlamento ucraniano, Andri Parubi - Chilevisión

Según relatos de testigos, un hombre vestido de repartidor se acercó a Parubi en una bicicleta eléctrica y disparó, causándole la muerte en el lugar producto de sus heridas.

Andri Parubi, expresidente del Parlamento ucraniano, fue asesinado a tiros en plena vía pública durante este sábado en la ciudad de Leópolis.

Los hechos ocurrieron a eso del mediodía y los equipos policiales se encuentran investigando los hechos para poder dar con el paradero de quienes resulten responsables.

Asesinan a Andri Parubi en Ucrania

Al respecto, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, señaló: "El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andri Parubi ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia".

En esa misma línea, el mandatario hizo hincapié en que se destinarán los recursos necesarios tanto para la investigación de los hechos, como para "el castigo del asesino".

Por otro lado, los relatos de algunos testigos del hecho señalan que un hombre vestido de repartidor se acercó a Parubi en una bicicleta eléctrica y le disparó. Murió en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

Parubi destacó como un referente del movimiento prodemocracia en Ucrania. Sus inicios se dieron en la Revolución Naranja en 2004 y tres años más tarde se convirtió en diputado por el partido conservador Nuestra Ucrania Autodefensa Popular y se desempeñó como presidente del Parlamento desde 2016 a 2019.

