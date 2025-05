“El miedo es morir”: Los testimonios de los chilenos que combaten en Ucrania - Chilevisión

El periodista viajó al país con el camarógrafo Máximo Carrasco y conversaron con dos soldados que se encuentran en el campo de batalla: Valder, de 29 años, y Mascota, de 24.

El periodista Daniel Matamala viajó hasta Ucrania para documentar algunos de los devastadores efectos de los ataques sobre la población civil y la vida de quienes permanecen sobreviviendo en aldeas fantasmas.

En el reportaje Morir en Ucrania también conoció a dos de los cerca de la casi veintena de chilenos que están combatiendo por ese país en la guerra.

El equipo de CHV Noticias, compuesto además por el camarógrafo Máximo Carrasco, viajó hasta el frente de batalla para conocer sus motivaciones, junto con sus historias y los peligros que corren a diario.

Chilenos que combaten en Ucrania conversaron con CHV Noticias

El primer soldado chileno combatiente por Ucrania se hace llamar Valder y tiene 29 años, es un exsoldado en Chile y es el experimetado del dúo. El segundo, apodado Mascota, tiene 24 años y cuenta solo con el servicio militar cumplido. Es el novato.

El contraste entre ambos es evidente. Mascota está aún en entrenamiento y se nota ansioso por llegar a la batalla. Por esto, el conductor del noticiero central de CHV Noticias preguntó si no le preocupa ser carne de cañón y estar destinado a misiones peligrosas.

"La verdad eso es un mito, yo lo comprobé ahora. Los compañeros que han vuelto de misiones... es más bien un mito, los que van al frente, al lugar más peligroso, son los que tienen mejor preparación", contestó Mascota.

Valder, en cambio, ya sabe lo que significa la guerra y es mucho más cauteloso acerca de lo que les espera en un frente en que los rusos llevan la iniciativa.

"¿Qué es lo que da más miedo en el frente?", preguntó el periodista de Chilevisión. "El miedo lo más básico es fallecer, morir en combate, eso es lo que da más miedo", reflexionó Valder.

Las motivaciones de los chilenos para llegar a Ucrania

Daniel Matamala continuó la conversación y luego preguntó sobre el mayor peligro que corren en la zona de combate, a lo que Valder aseguró que son los drones.

"Están navegando los cielos en el combate ahora y eso antes no se veía, porque ahora es mucho. Ya no es tanto el combate cuerpo a cuerpo, o entre soldado y soldado, es diferente el combate", dijo. "¿Tú no ves al enemigo?", contrapreguntó: "Muy pocas veces se ve el enemigo".

Luego, ambos hablaron sobre sus motivaciones. "Quise ir al extranjero, al mundo militar. En el mundo existen dos legiones, que es la legión francesa y la legión de Ucrania. Me salió en primera oportunidad venir a la legión internacional de Ucrania y así llegué acá", relató Mascota.

Valder, por su parte, manifestó que su motivo para viajar a Ucrania fueron "el conflicto, lo que está pasando con la gente, apoyarla de cierta manera, que Latinoamérica se una en venir a apoyar al pueblo ucraniano".

