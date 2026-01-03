 VIDEO | Esposado y con capucha: Así fue el momento en que Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York - Chilevisión
03/01/2026 18:44

VIDEO | Esposado y con capucha: Así fue el momento en que Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York

Su captura se concretó durante la madrugada, luego de que fuerzas militares norteamericanas atacaran Caracas. 

Publicado por CHV Noticias

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, arribó este sábado a Nueva York a bordo de un avión militar Boeing 757, en medio de un amplio operativo de seguridad coordinado por autoridades estadounidenses.

El aterrizaje se realizó en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un recinto militar ubicado al norte del estado, donde lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Al momento de descender de la aeronave, Maduro bajó esposado y con una capucha cubriéndole el rostro, escoltado por personal de seguridad.

Nicolás Maduro fue acusado en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y este sábado se dio a conocer una acusación sustitutiva que ratifica cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

La imputación fue publicada por el juez federal Alvin K. Hellerstein, quien continuará a cargo del caso en Manhattan.

