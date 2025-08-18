El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar para Alfredo José Henríquez Pineda por su participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano.
El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.
El detenido estaría vinculado con diversos casos de secuestros ocurridos las últimas semanas en la región Metropolitana.