El 11° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para Alfredo José Henríquez Pineda, conocido como “Gordo Alex”, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda.

El imputado sería uno de los líderes de la facción " Los Piratas " del Tren de Aragua y habría tenido participación directa en el crimen del exmilitar en febrero de 2024.

¿Quién es el "Gordo Alex"?

Alfredo José Henríquez Pineda conocido como el "Gordo Alex", Henríquez Pineda es uno de los jerarcas de "Los Piratas" , una peligrosa facción de la organización criminal que opera en nuestro país.