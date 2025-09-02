 Los golpearon y amarraron: Familia es víctima de violento turbazo en Colina mientras dormían - Chilevisión
02/09/2025 11:27

Los golpearon y amarraron: Familia es víctima de violento turbazo en Colina mientras dormían

Ocho sujetos ingresaron armados a un domicilio en Chicureo. Tras el asalto, sustrajeron dos automóviles, de los cuales uno fue recuperado por Carabineros tras ser abandonado en La Pincoya.

Durante la madrugada de este martes se registró un turbazo a un domicilio en un condominio de Chicureo, Colina. Las víctimas denunciaron haber sido golpeadas y amarradas por los delincuentes. 

Las primeras diligencias indicarían que ocho sujetos ingresaron armados a una de las casas mientras la familia se encontraba durmiendo. 

Las cámaras de seguridad permitieron conocer el modus operandi y de escape de los antisociales, logrando así encontrar una de las pertenencias robadas. 

Turbazo a familia en Colina 

El mayor de Carabineros, Alberto Pérez, detalló que los individuos ingresaron al domicilio con un vehículo robado, el rostro cubierto y portando armas de fuego.

Dentro del hogar, habrían agredido al dueño de casa y amarrado al resto de la familia

Tras el asalto, los sujetos sustrayeron dos automóviles, de los cuales uno fue abandonado en el sector de La Pincoya, Huechuraba

Si bien Carabineros logró recuperar uno de los vehículos robados, no se ha logrado dar con el paradero de los involucrados. 

