Hombre de 51 años murió acribillado afuera de su negocio en Conchalí - Chilevisión

Un hombre de 51 años murió tras ser acribillado afuera de su minimarket en la comuna de Conchalí.
A eso de las 21 horas de este lunes, una cantidad indeterminada de personas llegó hasta el lugar y comenzó a dispararle a la víctima.
En total, el hombre, quien era dueño del negocio, recibió al menos 7 disparos entre tórax y abdomen.
Pese a que fue trasladado al Cesfam Bachelet, el hombre falleció a causa de las heridas.
De acuerdo a vecinos del sector, el fallecido sería presuntamente deudor de un prestamista ilegal, y el homicidio habría sido consecuencia del no pago de unos dineros.
La Policía de Investigaciones trabajó por varias horas en el lugar, donde entrevistó a testigos y perició la evidencia balística.
@ECOH_FiscaliaRM se trasladó hasta la comuna de Conchalí por el homicidio con arma de fuego de un hombre, quien recibió múltiples impactos balísticos en la vía pública. Se trabaja con @PDI_CHILE pic.twitter.com/lJkKkiGZL4— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) November 4, 2025