Hombre de 51 años murió acribillado afuera de su negocio en Conchalí - Chilevisión

Un hombre de 51 años murió tras ser acribillado afuera de su minimarket en la comuna de Conchalí.

A eso de las 21 horas de este lunes, una cantidad indeterminada de personas llegó hasta el lugar y comenzó a dispararle a la víctima.

En total, el hombre, quien era dueño del negocio, recibió al menos 7 disparos entre tórax y abdomen.

Pese a que fue trasladado al Cesfam Bachelet, el hombre falleció a causa de las heridas.

De acuerdo a vecinos del sector, el fallecido sería presuntamente deudor de un prestamista ilegal, y el homicidio habría sido consecuencia del no pago de unos dineros.

La Policía de Investigaciones trabajó por varias horas en el lugar, donde entrevistó a testigos y perició la evidencia balística.