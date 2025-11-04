 Hombre de 51 años murió acribillado afuera de su negocio en Conchalí - Chilevisión
Metro de Santiago informa que tres estaciones de Línea 2 están sin servicio Senador Cruz-Coke rompe su silencio por crimen en La Reina que involucra a su primo Choque múltiple se registró en la Alameda entre bus del Sistema Red, furgón de pasajeros y vehículo particular Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina El antecedente que cambió todo: Fotógrafo asesinado en La Reina sufrió extraña intoxicación en 2024
04/11/2025 08:29

Hombre de 51 años murió acribillado afuera de su negocio en Conchalí

Publicado por CHV Noticias

Un hombre de 51 años murió tras ser acribillado afuera de su minimarket en la comuna de Conchalí.

A eso de las 21 horas de este lunes, una cantidad indeterminada de personas llegó hasta el lugar y comenzó a dispararle a la víctima.

En total, el hombre, quien era dueño del negocio, recibió al menos 7 disparos entre tórax y abdomen.

Pese a que fue trasladado al Cesfam Bachelet, el hombre falleció a causa de las heridas.

De acuerdo a vecinos del sector, el fallecido sería presuntamente deudor de un prestamista ilegal, y el homicidio habría sido consecuencia del no pago de unos dineros.

La Policía de Investigaciones trabajó por varias horas en el lugar, donde entrevistó a testigos y perició la evidencia balística.

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | Vuelco en caso La Reina: La millonaria herencia tras el triple homicidio de un padre y sus dos hijos

CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a los documentos y pruebas que significaron el vuelco en la investigación del ahora triple homicidio en La Reina.

03/11/2025

Hermana de la víctima entre sospechosos: Revelan el presunto rol de otro familiar en asesinato de La Reina

Una sociedad inmobiliaria, mil millones de pesos y un profundo conflicto familiar. CHV Noticias tuvo acceso a detalles inéditos de la investigación por la muerte de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos gemelos.

03/11/2025

Últimos días: Hasta cuándo postular al Subsidio de Arriendo y los requisitos para acceder a los $6 millones

El aporte económico se entrega para cubrir una parte importante del valor mensual de una propiedad y se entrega de manera mensual a los beneficiados.

03/11/2025

La emotiva dedicatoria de la nieta de Héctor Noguera que hizo reaccionar a Amparo Noguera

A través de Instagram, la actriz Camila Stuardo, nieta del fallecido artista, despidió a su abuelo con imágenes inéditas.

03/11/2025
