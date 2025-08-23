Vendían un teléfono por Marketplace: Willy Sabor fue víctima de violento robo en Cerro Navia - Chilevisión

La plataforma Marketplace pertenece a la red social Facebook y durante las últimas semanas se ha utilizado para robos con el mismo modus operandi.

El locutor radial Willy Sabor fue víctima de un violento robo en la comuna de Cerro Navia, tras haber acompañado a un amigo a vender un teléfono, durante la tarde de este viernes.

Las víctimas fueron intimidadas con armas de fuego, recibieron golpes y además les sustrajeron el vehículo en el que se transportaban, sumado a la sustracción de objetos personales.

¿Qué le pasó a Willy Sabor?

Según indicó la comisaria Carolina Zapata de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) Centro Norte, las víctimas "habrían previamente acordado la venta de un equipo telefónico desde la plataforma Marketplace".

En esa misma línea, agregó: "Sin embargo, en el lugar fueron agredidos por un grupo de al menos 6 a 7 sujetos, quienes sustrajeron sus teléfonos celulares y el vehículo de una de las víctimas en el cual huyeron en dirección desconocida".

Cabe destacar que Willy Sabor había sido víctima de una encerrona en octubre del año pasado.

La plataforma Marketplace pertenece a la red social Facebook y durante las últimas semanas se ha utilizado para robos con el mismo modus operandi. Sin más, un joven de 13 años vendió su celular el mes pasado y resultó baleado en Concepción.

Finalmente, también hace un mes, un padre acompañó a su hijo a vender una consola de videojuegos en Rancagua y fue asesinado, mientras que hace una semana un hombre fue a comprar un vehículo en Concepción en compañía de su hijastro y perdió la vida.