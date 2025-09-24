Un reo terminó muerto y otros cuatro heridos tras pelea en penal Colina II - Chilevisión

Gendarmería explicó que, pese a que trasladaron a los heridos a un recinto asistencial, uno terminó falleciendo debido a la gravedad de sus lesiones. Se hará un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias.

La mañana de este miércoles, un reo resultó muerto y otros cuatro quedaron heridos debido a una riña entre internos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II.

Personal de Gendarmería intervino en la pelea y trasladó a los cinco reclusos involucrados a un recinto asistencial de Colina.

Debido a la gravedad de las lesiones, uno de los reos terminó falleciendo en el reciento médico. Los otros cuatro quedaron internados para monitoear sus heridas.

Gendarmería habló tras riña en Colina II

A través de un comunicado, Gerdarmería explicó lo sucedido al interior del penal Colina II, señalando que “personal de servicio del establecimiento intervino de forma inmediata luego de advertido el hecho, conteniendo a los internos involucrados y trasladando a cinco lesionados hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de Colina”.

En cuánto al fallecido, indicaron que “a través de una dupla sicosocial de Gendarmería, se informó del lamentable deceso a los familiares del privado de libertad”

También indicaron que se dio cuenta al fiscal de turno y desde la Dirección Regional Metropolitana se instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.