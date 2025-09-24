 Un reo terminó muerto y otros cuatro heridos tras pelea en penal Colina II - Chilevisión
Minuto a minuto
Víctima sería menor de edad: Joven pierde la vida al caer desde edificio en Iquique Uno por marihuana y el otro por cocaína: Dos conductores del transporte público de Temuco fueron detenidos Senador José Miguel Insulza fue internado luego de sufrir problemas al corazón Era menor de edad: Lo que se sabe del joven que se quemó a lo bonzo en el Parque Bustamante ¿Quién era Antonia Carrasco?: La joven madre asesinada por su expareja en la comuna de Santiago
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/09/2025 15:33

Un reo terminó muerto y otros cuatro heridos tras pelea en penal Colina II

Gendarmería explicó que, pese a que trasladaron a los heridos a un recinto asistencial, uno terminó falleciendo debido a la gravedad de sus lesiones. Se hará un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias.

Publicado por CHV Noticias

La mañana de este miércoles, un reo resultó muerto y otros cuatro quedaron heridos debido a una riña entre internos al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina II.

Personal de Gendarmería intervino en la pelea y trasladó a los cinco reclusos involucrados a un recinto asistencial de Colina.

Debido a la gravedad de las lesiones, uno de los reos terminó falleciendo en el reciento médico. Los otros cuatro quedaron internados para monitoear sus heridas. 

Gendarmería habló tras riña en Colina II

A través de un comunicado, Gerdarmería explicó lo sucedido al interior del penal Colina II, señalando que personal de servicio del establecimiento intervino de forma inmediata luego de advertido el hecho, conteniendo a los internos involucrados y trasladando a cinco lesionados hasta el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución de Colina”.

En cuánto al fallecido, indicaron que “a través de una dupla sicosocial de Gendarmería, se informó del lamentable deceso a los familiares del privado de libertad

También indicaron que se dio cuenta al fiscal de turno y desde la Dirección Regional Metropolitana se instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Lo último

Lo más visto

Mató a pareja, atacó al padre y se lanzó por el balcón: La trágica noche del femicidio en Santiago

El único agresor de la joven madre de 21 años fue un hombre de 23 años, con quien tuvo un hijo. El atacante hirió al padre de la víctima.

24/09/2025

“Nos salvó la vida”: Melina Noto vivió momentos de terror en la casa y perro de Pangal jugó rol clave

La situación generó preocupación dentro de los seguidores de Melina, dado que se encuentra embarazada; sin embargo, su perro Bagual solucionó todo y se llenó de elogios.

24/09/2025

Adriana Barrientos destapó todo: Filtró que Carla Jara y Francisco Kaminski estarían “pronto a volver”

La ruptura amorosa entre Francisco Kaminski y Camila Andrade habría propiciado una cercanía entre el animador y Carla Jara durante las Fiestas Patrias que podría terminar en una reconciliación.

24/09/2025

Cesantes recibirán hasta 4 bonos y beneficios sin postular: Revisa los requisitos para acceder

Diversas instituciones del Estado entregan apoyos automáticos para quienes quedaron sin trabajo. Conoce cuáles son, quiénes califican y cómo saber si los recibirás.

24/09/2025