Acribillado al volante: Hombre fue asesinado a balazos al interior de auto en La Pintana - Chilevisión

Según información preliminar, personal del SAMU constató el fallecimiento de un hombre al interior de un automóvil y otros dos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial.

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros reportó un muerto y dos heridos tras una balacera en avenida Observatorio, en la comuna de La Pintana.

Según información preliminar, personal del SAMU constató el fallecimiento de un hombre al interior de un automóvil y otros dos lesionados fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado con heridas de carácter grave.

Efectivos policiales concurrieron al sitio del suceso y están a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

CHV Noticias tuvo acceso a imágenes del lugar de los hechos, donde se puede observar a un vehículo color rojo con impactos balísticos en el vidrio delantero, específicamente al asiento del conductor.

Lo que se sabe de la balacera en La Pintana

El teniente coronel Rodrigo Troncoso, de la 41° Comisaría de La Pintana, detalló al programa Contigo en Directo que un vehículo bloqueó el paso del conductor asesinado. Luego, descendió una cantidad indeterminada de personas que percutaron varios disparos.

"La persona fallecida está aún sin identificar y las otras dos todavía están en proceso de identificación. Son los tres adultos", indicó el funcionario policial.

La evidencia balística aún es materia de investigación. Sin embargo, desde Carabineros aseguran que "hay un número significativo de vainas tanto en el mismo vehículo como en la calzada".