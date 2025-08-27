 Acribillado al volante: Hombre fue asesinado a balazos al interior de auto en La Pintana - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/08/2025 17:25

Acribillado al volante: Hombre fue asesinado a balazos al interior de auto en La Pintana

Según información preliminar, personal del SAMU constató el fallecimiento de un hombre al interior de un automóvil y otros dos lesionados fueron trasladados a un centro asistencial.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este miércoles, Carabineros reportó un muerto y dos heridos tras una balacera en avenida Observatorio, en la comuna de La Pintana.

Según información preliminar, personal del SAMU constató el fallecimiento de un hombre al interior de un automóvil y otros dos lesionados fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado con heridas de carácter grave.

Efectivos policiales concurrieron al sitio del suceso y están a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

CHV Noticias tuvo acceso a imágenes del lugar de los hechos, donde se puede observar a un vehículo color rojo con impactos balísticos en el vidrio delantero, específicamente al asiento del conductor.

Lo que se sabe de la balacera en La Pintana

El teniente coronel Rodrigo Troncoso, de la 41° Comisaría de La Pintana, detalló al programa Contigo en Directo que un vehículo bloqueó el paso del conductor asesinado. Luego, descendió una cantidad indeterminada de personas que percutaron varios disparos.

"La persona fallecida está aún sin identificar y las otras dos todavía están en proceso de identificación. Son los tres adultos", indicó el funcionario policial.

La evidencia balística aún es materia de investigación. Sin embargo, desde Carabineros aseguran que "hay un número significativo de vainas tanto en el mismo vehículo como en la calzada".

Publicidad

Destacamos

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

Lo último

Lo más visto

Esposa de Álvaro Ballero habla por primera vez tras quiebre: “Somos una familia que…”

La bailarina y patinadora de origen ruso, Ludmila Ksenofontova, rompió el silencio luego de que su todavía esposo revelara que decidieron separarse tras 17 años y cuatro hijos juntos.

27/08/2025

“No me gustan los gays ni los comunistas”: Video revela ataque homofóbico en Metro de Santiago

Desde el Movilh calificaron este hecho como "un acto de discriminación" y que atenta contra la "dignidad de la persona por el solo hecho de ser homosexual".

27/08/2025

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

27/08/2025

“Él ya había tomado…”: Pareja de Pablo Herrera enfrenta a Juan Falcón en medio de la polémica

Karoll Román responsabilizó al actor por la fallida entrevista al candidato a diputado. Sin embargo, hay dos versiones contrapuestas sobre el controversial episodio en el podcast.

27/08/2025