Tras crimen de “narco reina”: Los nombres de las mujeres que buscaban controlar Peñaflor - Chilevisión

08/01/2026 17:56

Tras crimen de “narco reina”: ¿Quiénes son las mujeres que se disputaban el territorio en Peñaflor?

Un megaoperativo de la PDI y Carabineros terminó en diciembre con la detención de dos peligrosas delincuentes, quienes lideraban peligrosas bandas en la población Las Praderas 3 de Peñaflor.

Publicado por CHV Noticias

Un reportaje de CHV Noticias reveló imágenes exclusivas del exitoso operativo liderado por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) que terminó con la caída de dos peligrosas líderes de bandas narco en Peñaflor, en la región Metropolitana.

Se trata de Carolina Rebolledo y Nicole Palma, artífices de violentos ataques armados y venta de droga en la población Las Praderas 3.

Esta rivalidad se agudizó tras el asesinato de Sabrina Durán, más conocida como "la Ina", la "narco reina" o la "narco influencer", debido a su activa participación en redes sociales como TikTok.

Durán fue asesinada en plena calle el 24 de octubre de 2023, a solo un mes de haber salido de la cárcel. Esta muerte dejó un vacío de poder y a su hermana, Carolina, como heredera.

¿Quiénes son las líderes narco detenidas en Peñaflor?

Carolina Rebolledo, más conocida como "La China", tiene 47 años y es madre de tres hijos. Anteriormente, formó parte del brazo armado del clan familiar.

A través de redes sociales -al igual que su hermana-, Rebolledo mostraba una vida normal, pero en Las Praderas se vivía una realidad totalmente distinta.

Con la muerte de Ina, comenzaron los problemas con otros grupos narco del sector, incluyendo ataques incendiarios y balaceras hacia departamentos.

Carolina Rebolledo, "La China" - CHV Noticias

Es en este contexto que aparece la figura de Nicole Palma, de 32 años, quien tenía la intención de apoderarse del territorio y reinado dejado por la "narco influencer".

"Era igual de violenta (que Carolina), se caracterizaba por la comercialización de drogas. Mantenía diferentes puntos activos en el lugar y manejaba un alto poder de fuego", detalla el comisario Patricio Ocampos, de la Bicrim Peñaflor.

Nicole Palma - CHV Noticias

Nicole cuenta con antecedentes policiales y un grupo con alto poder de fuego. Sus soldados cuidaban su negocio ilícito instalado en blocks colindantes a los utilizados por "La China".

"La banda de la China tenía un punto activo en el block donde vivía Nicole y ese punto Nicole se lo desbarató entre mayo y junio, lo quemó. Desde ahí nace todo este conflicto, rivalidad y enfrentamiento cruzado entre ambas", dijo Ocampos.

Mira el reportaje completo:

