Revelan video del momento en que hombre muere baleado tras salir de discoteque clandestina en Recoleta - Chilevisión

Un crimen se registró esta mañana en la comuna de Recoleta, donde un hombre de 35 años fue asesinado en las afueras de una casa que funcionaba como discoteque clandestina.

Cuando la víctima salió del lugar y se disponía a subir a un vehículo de aplicación fue interceptado por un sujeto que le disparó en al menos ocho oportunidades causándole la muerte en el lugar.

Vecinos del sector indicaron que la discoteque clandestina funciona de lunes a lunes y antes ya habían ocurrido hechos de violencia.

PDI entregó los primeros antecedentes

"La persona (víctima) estaba dentro de este local clandestino. Por las cámaras se ve que sale, pide un Uber, donde es alcanzado por un sujeto que le dispara en reiteradas oportunidades", contó un funcionario policial al programa Contigo En La Mañana.