 Revelan video del momento en que hombre muere baleado tras salir de discoteque clandestina en Recoleta - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/08/2025 13:05

Revelan video del momento en que hombre muere baleado tras salir de discoteque clandestina en Recoleta

Cuando la víctima salió del lugar y se disponía a subir a un vehículo de aplicación fue interceptado por un sujeto que le disparó en al menos ocho oportunidades causándole la muerte en el lugar. 

Un crimen se registró esta mañana en la comuna de Recoleta, donde un hombre de 35 años fue asesinado en las afueras de una casa que funcionaba como discoteque clandestina. 

Cuando la víctima salió del lugar y se disponía a subir a un vehículo de aplicación fue interceptado por un sujeto que le disparó en al menos ocho oportunidades causándole la muerte en el lugar. 

Vecinos del sector indicaron que la discoteque clandestina funciona de lunes a lunes y antes ya habían ocurrido hechos de violencia. 

PDI entregó los primeros antecedentes

"La persona (víctima) estaba dentro de este local clandestino. Por las cámaras se ve que sale, pide un Uber, donde es alcanzado por un sujeto que le dispara en reiteradas oportunidades", contó un funcionario policial al programa Contigo En La Mañana. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Adultos mayores reciben pago extra de $25 mil en su pensión de septiembre: Revisa si te corresponde

Lo último

Lo más visto

“Me quieren silenciar”: El drama del joven imitador de Luis Miguel tras advertencia del equipo del artista

El joven intérprete recibió el contacto del representante legal de Luis Miguel, luego de que en redes sociales comenzara a circular el falso rumor de que sería hijo del cantante.

25/08/2025

El verdadero motivo de la ausencia de Pangal Andrade en el baby shower de Melina Noto

La celebración se llevó en Buenos aires, Argentina, junto a la familia y amigos de la presentadora de televisión.

25/08/2025

“Si no hubiéramos tenido...”: Explican por qué no hubo muertos chilenos en barbarie de Avellaneda

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que "fue salvaje del lado de la hinchada de Chile", pero que también resultó "salvaje cuando va una parte de la hinchada de Independiente".

25/08/2025

Macabro hallazgo en Argentina: Hallan a pareja muerta dentro de un auto

Ramón Ojeda, secretario de Seguridad de San Antonio de Areco, confirmó que la principal hipótesis del caso es el femicidio seguido de suicidio. "La mujer había hecho dos denuncias por violencia de género", reveló.

25/08/2025