Renca: Mujer de 20 años murió tras recibir “bala loca” por enfrentamiento entre grupos - Chilevisión

12/10/2025 07:46

Renca: Mujer de 20 años murió tras recibir “bala loca” por enfrentamiento entre grupos

La víctima no estaba involucrada en los hechos y estaba transitando por el lugar cuando se vio involucrada en el fuego cruzado, recibiendo el disparo en la cabeza.

Publicado por CHV Noticias

Una joven de 20 años murió durante la madrugada de este domingo, tras recibir una bala loca durante un enfrentamiento entre grupos rivales en la comuna de Renca.

La mujer se encontraba transitando en plena vía pública por el sector de Avenida Vicuña Mackenna cuando recibió un disparo en la cabeza.

Los antecedentes de la balacera

Según detalló el fiscal Leonardo Tapia, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la víctima "no pertenecía a ninguno de estos dos grupos, sino que es una víctima que iba transitando por este sector".

En esa misma línea, el fiscal explicó que en el sitio del suceso se encontraban personas caminando, cuando fueron abordadas por un grupo indeterminado de individuos que iban a bordo de un vehículo.

En ese momento comienzan los disparos y así es como la víctima resulta herida. La joven fue trasladada al Hospital Felix Búlnes, pero murió en el recinto asistencial.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para poder esclarecer los hechos, identificar a los responsables y efectuar sus detenciones.

