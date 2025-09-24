“Querían llevarse a mi hija”: Heroica jugada de conserje frustró secuestro durante portonazo en Recoleta - Chilevisión

Lo que pudo ser el robo de un vehículo pudo convertirse en un hecho delictivo de aún mayor gravedad, pues los antisociales querían llevarse el auto con una niña a bordo. Sin embargo, el trabajador del edificio frustró la acción.

Un dramático portonazo tuvo lugar en plena avenida Perú, en la comuna de Recoleta: Dos delincuentes a bordo de un auto blanco atacaron a una mujer con la intención de robar su vehículo a la entrada de su edificio de residencia.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un robo pudo culminar en un hecho delictivo de mayor gravedad, pues los antisociales intentaron llevar el auto con la hija de la víctima a bordo, una niña de 12 años.

Esta grave situación fue impedida gracias a la rápida y temeraria acción de un conserje, quien logró abrir la puerta que estaba trabada, pudo rescatar a la menor de edad y ponerla a salvo de su madre.

El testimonio del heroico conserje

"Cuando yo me percato, activo la caja de pánico y eran unos jóvenes que no llegan a los 18 años los que la estaban atacando como pirañas, encima de la residente sacándole todo", comenzó diciendo el trabajador a Contigo en la Mañana.

"Y ella estaba luchando porque les decía que por favor la dejaran sacar a la niña, pero la puerta no abría", añadió el hombre de nacionalidad venezolana, quien pidió mantener su identidad bajo reserva.

"En ese momento me apersono ante la camioneta y puedo abrir la puerta y saco a la niña. En ese instante retroceden y arrollan todo lo que estaba alrededor, me lanzan la camioneta encima", relató.

Habló víctima de portonazo

Posteriormente, en conversación con CHV Noticias, la madre víctima del portonazo entregó su testimonio y reveló detalles de cómo lograron rescatar a su hija.

"Creo que estaban esperando a que llegara. Yo me bajo tranquila pero pedí que dejaran sacar a mi hija, y eso es lo que no querían. Querían llevarse a mi hija. Yo lo di todo, traté de darlo todo para sacar a mi hija y me ayudó el conserje", relató.

Aunque dijo "no tener miedo a estos tipos", si lamentó lo ocurrido. "La cosa es que hay que cambiar este asunto, basta con estas cosas que tenemos que pasar, cómo no vamos a andar tranquilos por la calle", reflexionó.