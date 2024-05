Naya Fácil relató minutos de terror que vivió en encerrona: “Me apuntaron con una pistola” - Chilevisión

La reconocida influencer conversó con CHV Noticias luego de interponer una denuncia en una comisaría en San Miguel. Allí, relató las graves amenazas que recibió por parte de los delincuentes.

Minutos de terror vivió la noche de este martes la reconocida influencer Naya Fácil, pues junto con su pareja, Sergio Nachi, fueron víctimas de una violenta encerrona en la comuna de San Miguel.

En conversación exclusiva con CHV Noticias, la reciente embajadora del Festival de Viña del Mar relató lo ocurrido y reveló las graves amenazas que recibió por parte de los delincuentes.

"Estaba en mi casa y me pasó a buscar mi pareja porque ibamos a salir a comer. (Luego) llegamos a su departamento para dejar su auto y pedimos un Uber. Al pedirlo, nos dimos cuenta que unos tipos pasaron soplados en un auto", contó desde una comisaría.

Una vez en el vehículo, recordó que el chofer adelantó al auto, dobló a su derecha y los delincuentes los chocaron para proceder con la encerrona.

Naya Fácil reveló graves amenazas: "Me apuntaron con una pistola"

"Me guardo el teléfono en el pantalón, me tiro al suelo y corro", contó Naya. "Al correr me di cuenta que uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola por detrás, lo miré y lancé mi cartera al suelo", agregó.

"Seguí corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda y no supe más del Sergio ni del Uber. Luego, él (Sergio) me llamó por teléfono y al juntarme con él me di cuenta que lo apuntaron con cuchillos, con pistola", afirmó la personalidad de internet.

Naya Fácil nuevamente víctima de encerrona: "Es terrible volverlo a vivir"

Finalmente, la oriunda del sur de Chile lamentó no conocer el estado en el que se encuentra el chofer, pues cuando salió corriendo perdió el contacto y desconoce si fue herido o si robaron su automóvil.

"Lo primero que vinimos a hacer fue la denuncia por lo que pasó, porque viví hace poco esto en febrero y es terrible volverlo a vivir", cerró Naya.