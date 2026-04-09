Los apuntó con un arma: Detienen a tres sujetos tras intentar atropellar a carabineros durante fiscalización

Los sujetos fueron perseguidos hasta la comuna de Macul, donde fueron finalmente detenidos. De acuerdo con Carabineros, presentaban amplio prontuario policial.

La noche de este miércoles se detuvo a tres sujetos que intentaron atropellar a carabineros, para luego apuntarlos con un arma, en Peñalolén

El hecho ocurrió en la intersección de Los Cerezos con Las Torres, en donde personal policial se encontraba realizando fiscalización, sin embargo, al pedirle a un conductor que se detuviera, arrancó del lugar, grenerandose una persecusión por diferentes comunas.

Detalles de la persecusión en el sector suroriente de Santiago

De acuerdo con información de Carabineros, uniformados estaban haciendo controles vehiculares cuando se le solicitó a un auto que se detuviera, cuando este intentó atropellar a los funcionarios e incluso los apuntó con una pistola a fogue apta para el disparo, haciendo que uno de los carabineros termine sacando su arma de servicio y disparando contra él.





Ante el ataque, comenzó una persecusión que terminó en la comuna de Macul, específicamente en avenida Macul con Víctor Domingo Silva, en donde se logró detener al vehículo en cuestión.

Según detalló el teniente Francisco Cabezas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, eran tres los ocupantes del auto, todos de nacionalidad venezolana, quienes fueron detenidos. Caba destacar que estos sujetos contaban con amplio prontuario policial.

Asimismo, se indicó que el conductor presentaba una herida de bala en el muslo izquierdo tras los disparos de carabineros, si embargo, se encuentra fuera de riego vital a disposición de la justicia.