28/ 03/ 2026 09:24

Carabinera quedó atrapada: Conductor ebrio colisionó patrulla policial en Conchalí

La madrugada de este sábado, un conductor en estado de ebriedad y a gran velocidad impactó una patrulla policial tras no respetar una señal de Pare en la comuna de Conchalí. El accidente de tránsito ocurrió en calle El Olivo con Alberto Gonzalez, donde Carabineros se encontraba haciendo un patrullaje preventivo cuando fueron impactados por el conductor. Debido al gran impacto, una carabinera quedó atrapada dentro del auto, por lo que debió llegar Bomberos a rescatarla. Actualmente, el personal policial afectado se encuentra hospitalizado con lesiones menos graves, fuera de riesgo vital.