“La maltrataron”: Nieta de Carlos Caszely sufrió violenta encerrona en Peñalolén

La madrugada de este domingo, la joven fue abordada por cinco delincuentes menores de edad que la intimidaron con armas de fuego.

Martina Garrido, nieta de Carlos Caszely, sufrió una violenta encerrona en la comuna de Peñalolén durante la madrugada de este domingo.

El exfutbolista se refirió a lo sucedido a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram contó: “Asaltaron a mi nieta, le quitaron el auto y la maltrataron . Dentro de todo está bien”.





Nieta de Carlos Caszely sufre violenta encerrona en Peñalolén

De acuerdo a información policial, cinco adolescentes intimidaron con armas de fuego a la nieta de Carlos Caszely, la golpearon y además lograron sustraer sus pertenencias y el vehículo.

Dos horas más tarde, dos de ellos fueron detenidos por Carabineros en San Ramón. De acuerdo con los antecedentes entregados por los efectivos policiales, cerca de la 1:30 localizaron el vehículo donde se encontraban los asaltantes.

Al llegar al lugar, los jóvenes intentaron escapar, iniciándose una persecución. Sin embargo, perdieron el control del automóvil y chocaron contra un poste.

En ese momento, se detuvo a dos de los ocupantes, mientras la búsqueda de los otros tres involucrados continúa.