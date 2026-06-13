En prisión quedaron carabineros acusados de integrar banda criminal en Talca: Se les imputan siete delitos

De acuerdo a los antecedentes, los efectivos policiales vestían sus uniformes y utilizaban los vehículos institucionales para robar en distintas propiedades, bajo la excusa de allanamiento.

El Juzgado de Garantía de Talca decretó la medida cautelar de prisión preventiva para seis carabineros dados de baja, que permanecían detenidos en la Tercera Comisaría de la capital maulina.

En la audiencia de formalización de más de ocho horas, el magistrado Víctor Rojas consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Carabineros de Chile los desvinculó de su institución el jueves pasado. Mediante un comunicado, informaron “la detención de seis funcionarios tras acreditarse su participación en hechos constitutivos de delitos“.





Decretan prisión preventiva para seis carabineros de Talca por siete delitos

Según lo descrito por el Poder Judicial, los imputados habrían cometido una serie de delitos, mientras vestían sus uniformes y utilizaban los vehículos institucionales.

En su calidad de efectivos policiales robaban distintas especies en propiedades y locales comerciales, bajo la excusa de allanamientos.

Luego, alteraban los sitios del suceso para justificar los ingresos ilegales. Asimismo, redactaban partes con información falsa que remitían a la Fiscalía Local de Talca.

A los imputados se les investiga por siete delitos distintos, perpetrados solo durante lo que va del año: