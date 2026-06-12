Pasaron 52 años: Mundial 2026 arrancó rompiendo inédito récord de Carlos Caszely

El partido de México ante Sudáfrica puso fin a una particular marca del Rey del Metro Cuadrado, quien dio que hablar en el Mundial de Alemania 1974.

México dio el vamos al Mundial 2026 con una sólida victoria 2-0 ante Sudáfrica, partido que curiosamente entró en los libros de historia al romper una marca que le pertenecía a Carlos Caszely.

Esto se debe a los jugadores expulsados en el choque disputado en el Estadio Azteca, con tres jugadores viendo la cartulina roja.

Por el lado de los Bafana Bafana fueron Sphephelo Sithole y Themba Zwane, mientras que en Los Aztecas fue César Montes el que tuvo que irse a las duchas antes de tiempo.





El récord de Carlos Caszely que se rompió en el Mundial 2026

En concreto, es la primera vez en 52 años que un encuentro inaugural de una cita planetaria tiene expulsados. La última vez fue en Alemania 1974.

En aquel duelo, el Rey del Metro Cuadrado sufrió la tarjeta roja debido a una reacción sobre Berti Vogts en el choque frente a Alemania Federal.

La Roja terminó perdiendo por la cuenta mínima en su estreno en el certamen, siendo amargada por los anfitriones que terminaron quedándose con el título.