Corea del Sur sufrió para imponerse ante República Checa en intenso duelo del Mundial 2026

Los asiáticos tuvieron serios problemas para doblegar a un ordenado cuadro europeo que los complicó con el balón parado. Sin embargo, el conjunto de Son Heung-Min alcanzó los primeros tres puntos.

En el segundo partido por el Grupo A del Mundial 2026, Corea del Sur derrotó a República Checa 2 a 1 en el Estadio Guadalajara, comenzando con el pie derecho la mayor cita del balompié mundial.

El cuadro asiático mostró rápidamente sus credenciales frente al conjunto europeo, imponiéndose en la posesión del balón, pero sin mostrarse efectivo frente al arco defendido por Kovar.

Teniendo al ex Tottenham Son Heung-Min como referencia en el ataque, los surcoreanos intentaron ponerse en ventaja en el marcador; sin embargo, un ordenado equipo checo logró sostener la valla en cero hasta el descanso.





Despertaron los Tigres de Asia en el complemento

Con el puntapié del segundo tiempo, los europeos sorprendieron al conjunto asiático con una réplica que rompió el marcador. El defensa del Wolverhampton, Ladislav Krejci (59′), burló a la zaga coreana y puso en ventaja a los checos.

No obstante, solo ocho minutos duró la alegría, ya que Hwang In-beom (67′) enganchó en el área y definió con calidad para poner en tablas el encuentro.

Luego que le anularan un gol por la vía aérea al cuadro europeo, y que volví a poner en ventaja a República Checa, los coreanos reaccionaron y, por medio de Oh Hyeon-gyu (80′), pusieron arriba en el marcador a los favoritos de la velada.

Ya con la ventaja, el conjunto asiático se dedicó a cuidar el marcador para instalarse en la parte alta del Grupo A junto a México, ambos con tres unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Corea del Sur y República Checa por el Mundial?

El próximo encuentro de los coreanos será el jueves 18 de junio, a las 21:00 horas, cuando se mida frente a México en el Estadio Guadalajara, encuentro que podría definir al líder absoluto del grupo.

En el caso de los europeos, se enfrentarán a Sudáfrica el jueves 18 de junio, a las 12:00 horas, en el Estadio Atlanta, en territorio norteamericano.