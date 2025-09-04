Insólita respuesta de ladrón a víctima en Maipú: “Tranquilitos, no les va a pasar nada, estamos robando” - Chilevisión

Una de las víctimas de un violento robo registrado anoche en Maipú conversó con CHV Noticias y relató cómo fue el asalto en el que los ocupantes del hogar fueron golpeados y donde, además, se llevaron dos perros cachorros raza bulldog francés.

El afectado, quien es tetrapléjico y utiliza silla de ruedas, contó que estaba en su pieza con un amigo cuando, de pronto, uno de los delincuentes ingresó por la puerta. De inmediato, recibieron la orden de tirarse al suelo.

"Fue súper repentino. Yo estaba con un amigo, con mi compadre, en mi pieza", comenzó diciendo ante las cámaras. "De la nada se asoma un sujeto en la puerta de la pieza y con mi amigo que estaba al lado lo quedamos mirando".

La víctima también recordó que los antisociales les dijeron: "Tranquilitos que no les va a pasar nada, estamos robando, tirate de guata al piso".

Ante esto, él respondió: "Soy usuario de silla de ruedas, no me puedo tirar de guata al piso". "Me dijo 'no, si sé, tranquilo'".

Luego, mientras robaban todo tipo de pertenencias, afirmó que "a las dos niñas las golpearon un poco, las samarrearon con una bufanda y con el cable del calefactor, y las inmovilizaron mientras les quitaban los teléfonos, se llevaron los perros".

Huyeron en auto, chocaron y arrancaron a pie

De acuerdo con información policial, el atraco ocurrió cerca de las 22.30 horas, cuando el propietario de la casa alertó a Carabineros que dos sujetos enteraron al inmueble, ubicado en la calle Kilimanjaro.



Una vez adentro, maniataron y golpearon a seis personas incluyendo a sus hijas, dos adolescentes de 15 años. Entre los objetos sustraídos hay especies tecnológicas y una caja fuerte contenedora de joyas y dinero, todo avaluado en $6 millones



Al huir del hogar escaparon en un vehículo que fue seguido por vecinos, provocando que los delincuentes colisionaran en avenida Libertad con San Martín con una familia que llevaba a un niño de dos años, que no resultó con heridas graves.

Los ladrones arrancaron a pie y dejaron el vehículo con las especies en el lugar, además de las mascotas. La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de las indagaciones.