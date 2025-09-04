 Se llevaron hasta a las mascotas: Robo en casa de Maipú terminó en persecución por parte de vecinos - Chilevisión
Minuto a minuto
ÚLTIMO MINUTO | Patricio Góngora renunció a directorio de Canal 13 tras reportaje de CHV Noticias Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta Comunidades mapuches acusan a machi de fatal “ceremonia de sanación”: Exigen su retiro del territorio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/09/2025 07:44

Se llevaron hasta a las mascotas: Robo en casa de Maipú terminó en persecución por parte de vecinos

Un lamentable robo ocurrió en la comuna de Maipú, donde los antisociales se llevaron hasta a las mascotas, dos perros cachorros raza bulldog francés. Los dos delincuentes y a través del escalamiento ingresaron al domicilio, donde amarraron a dos menores de edad con un cable de un calefactor para registrar la casa y terminar llevándose aparatos electrónicos y una caja fuerte que tenía en su interior joyas y dinero. Vecinos realizaron una persecución vehicular contra los sujetos, que terminaron colisionando y huyendo a pie. Los perros quedaron en el auto y fueron rescatados.

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025
Publicidad