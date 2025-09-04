Se llevaron hasta a las mascotas: Robo en casa de Maipú terminó en persecución por parte de vecinos - Chilevisión

Un lamentable robo ocurrió en la comuna de Maipú, donde los antisociales se llevaron hasta a las mascotas, dos perros cachorros raza bulldog francés. Los dos delincuentes y a través del escalamiento ingresaron al domicilio, donde amarraron a dos menores de edad con un cable de un calefactor para registrar la casa y terminar llevándose aparatos electrónicos y una caja fuerte que tenía en su interior joyas y dinero. Vecinos realizaron una persecución vehicular contra los sujetos, que terminaron colisionando y huyendo a pie. Los perros quedaron en el auto y fueron rescatados.