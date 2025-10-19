Investigan homicidio de hombre que fue baleado en plena vía pública en Quilicura - Chilevisión

La víctima habría sido abordada por su atacantes, y falleció en un recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante la tarde de este sábado se registró el homicidio de un hombre que fue baleado en plena vía pública en la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron a eso de las 17:30 horas en el sector de la calle Las Garzas, cuando la víctima fue atacada por desconocidos y debido a la gravedad de sus lesiones, murió tras ser trasladada a un centro asistencial.

Los antecedentes del homicidio en Quilicura

Al respecto, el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Arturo Gómez, explicó que "sujetos dispararon en contra de esta víctima, la que recibió el impacto balístico en la parte posterior del tórax".

En esa misma línea, agregó: "Se están realizando diligencias, balísticas especialmente, a objeto de poder comparar evidencia que se le encontró a unas personas en el sector y comparar con la evidencia balística que quedó alojada en el cuerpo de la víctima".

La persona fue trasladada hasta el SAPU de Quilicura; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, murió en el lugar.

Por otra parte, el OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes para identificar a quienes resulten responsables, efectuar la detención y esclarecer lo ocurrido.

Revisa la publicación de X: