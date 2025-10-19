 Investigan homicidio de hombre que fue baleado en plena vía pública en Quilicura - Chilevisión
Minuto a minuto
Gigantesco incendio forestal afectó a la ladera del Cerro Renca No se ha corroborado un parricidio: Lo que se sabe de los tres cuerpos encontrados en La Reina Se reinauguró hace menos de 24 horas: Vandalizan nuevamente fachada de la fuente alemana A 6 años del 18/O: Polémica entre candidatos presidenciales por violencia en manifestaciones Desapareció hace 14 días: El puzzle tras la desaparición de Krishna Aguilera
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/10/2025 08:01

Investigan homicidio de hombre que fue baleado en plena vía pública en Quilicura

La víctima habría sido abordada por su atacantes, y falleció en un recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se registró el homicidio de un hombre que fue baleado en plena vía pública en la comuna de Quilicura.

Los hechos ocurrieron a eso de las 17:30 horas en el sector de la calle Las Garzas, cuando la víctima fue atacada por desconocidos y debido a la gravedad de sus lesiones, murió tras ser trasladada a un centro asistencial.

Los antecedentes del homicidio en Quilicura

Al respecto, efiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Arturo Gómez, explicó que "sujetos dispararon en contra de esta víctima, la que recibió el impacto balístico en la parte posterior del tórax".

En esa misma línea, agregó: "Se están realizando diligencias, balísticas especialmente, a objeto de poder comparar evidencia que se le encontró a unas personas en el sector y comparar con la evidencia balística que quedó alojada en el cuerpo de la víctima".

La persona fue trasladada hasta el SAPU de Quilicura; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, murió en el lugar.

Por otra parte, el OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros se encuentran trabajando en las diligencias correspondientes para identificar a quienes resulten responsables, efectuar la detención y esclarecer lo ocurrido.

Revisa la publicación de X:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aumentó el Bono Bodas de Oro: Revisa el nuevo monto, requisitos y cómo postular

Lo último

Lo más visto

“Tú le crees...”: Fran Virgilio alzó la voz tras rumores de cita con Karol Dance

La influencer grabó un controversial video donde respondió a los comentarios de sus seguidoras donde se alude a Karol Dance y las posibilidades de una reconciliación.

18/10/2025

“¿Se acabó el amor?”: Crecen rumores de separación entre Luis Jiménez y Disley Ramos

Los rumores comenzaron luego de que los seguidores notaran que, aunque la pareja aún se sigue en Instagram, ya no intercambian “me gusta” ni comentarios.

18/10/2025

Él es 28 años mayor: Rosario Bravo celebró 6 años de matrimonio con curiosa anécdota

La enfermera también publicó una serie de videos y fotografías inéditas sobre su matrimonio con el médico Carlos Caorzi, con quien tiene 28 años de diferencia de edad.

18/10/2025

Kaiser se acerca a Matthei: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

Jeannette Jara se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 24%, mientras que José Antonio Kast pasó al segundo lugar con un 23%.

18/10/2025