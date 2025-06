Violento asalto en Renca: Individuos maniataron y encerraron a una mujer y su padre - Chilevisión

Durante la noche del martes, cinco individuos maniataron a una mujer junto a su padre en la comuna de Renca, región Metropolitana.

Los responsables, quienes portaban pistolas y armas cortopunzantes, posteriormente ingresaron al domicilio de las víctimas y extrajeron más de 2 millones en especies.

Antecedentes del robo

El subcomisario Rolando Valdebenito, de la Brigada de Robos Centro Norte de la PDI, detalló que el suceso ocurrió alrededor de las 23:15 horas en calle Las Margaritas.

En el lugar, la mujer se encontraba cerrando su local de comida rápida junto a su padre.

En ese momento fue cuando los individuos se acercaron e intimidaron a la dueña, "ingresando a su domicilio, ubicado inmediatamente detrás (del local)", señaló Valdebenito, mientras que retenían al padre de la mujer al interior de un vehículo.

"Posteriormente, ingresan y los encierran en el baño para sustraer las especies... Tanto el padre como la hija fueron maniatados con amarra cables".

Los responsables sustrajeron más de 2 millones en especies y dinero en efectivo, y luego escaparon en el vehículo donde retuvieron al hombre.

"Las víctimas no se encuentran mal, están un poco ´shockeados`, pero no tienen lesiones", finalizó Valdebenito. Por otro lado, los asaltantes lograron escapar y no han sido identificados.